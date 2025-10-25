На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Зеленский призвал Европу «одолжить» системы Patriot Украине

Зеленский призвал Европу одолжить системы ПВО Patriot до получения от США
true
true
true
close
Efrem Lukatsky/AP

Президент Украины Владимир Зеленский на заседании «коалиции желающих» призвал страны Европы передать Киеву системы ПВО Patriot до момента, пока республика не получит их от США. Об этом говорится в заявлении на сайте офиса украинского лидера.

Он сообщил, что Украина обсуждает с США вопрос покупки Patriot, однако предоставить сразу их не получится. Одна из причин кроется в том, что ряд стран Европы стоят в очередь на покупку, указал Зеленский.

В то же время политик заметил, что у европейских государств достаточное количество соответствующих систем, которые «стоят в режиме ожидания».

«Мы могли бы использовать их сейчас для защиты жизней, чтобы нам не надо было ждать своей очереди. И нам бы очень помогло, если бы мы смогли получить эти системы сейчас также из Европы, а затем заменить их позже, когда наступит наша очередь в соглашении с американцами», — заявил Зеленский.

До этого он также заявлял, что Киев намерен купить 25 систем Patriot за счет российских активов. Отмечается, что Украина стоит в общей очереди поставок, но Вашингтон может изменить порядок получения вооружений.

Ранее Зеленский призвал обеспечить «критические проблемы» руководству России.

