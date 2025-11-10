В Болгарии указали на многомиллиардные потери из-за санкций против России

Болгария потеряла от 15 до 20 миллиардов евро в результате санкций Евросоюза против России. Об этом в беседе с РИА Новости заявил депутат болгарского парламента, лидер партии «Величие» Ивелин Михайлов.

По словам политика, значительные потери связаны с ситуацией вокруг АЭС в Белене, сокращением потока российских туристов и удорожанием строительных материалов.

«Мы легко потеряли 15-20 миллиардов евро из того, что могли бы получить», — отметил Михайлов.

Депутат подчеркнул, что Болгария как член ЕС не может в одностороннем порядке отменить санкции. Он также констатировал отсутствие дипломатических отношений между странами, что исключает возможность прямого диалога по этому вопросу.

1 ноября издание Politico писало, что власти Болгарии планируют добиться исключения из санкций США, которые американские власти ввели против компании «Лукойл». Источники издания сообщили, что в Софии испытывают опасения по поводу возможных экономических трудностей, протестных акций и потенциального краха правительства. В канцелярии президента Болгарии и министерстве энергетики отказались комментировать эту информацию.

