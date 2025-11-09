На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Болгарии указали на низкий моральный дух населения Украины

Болгарский депутат Михайлов: Украина деморализована, ее потенциал исчерпан
Thomas Peter/Reuters

Депутат болгарского парламента и лидер партии «Величие» Ивелин Михайлов уверен, что в обозримом будущем конфликт на Украине может завершиться ввиду деморализации страны и истощения ее человеческого потенциала. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.

Михайлов считает, что Украина «в значительной степени приблизилась к завершению войны».

«Их человеческий потенциал исчерпан, вся страна деморализована. <...> Россия может стать победителем в этом конфликте», — добавил он.

По словам депутата, в Болгарии «очень хорошо понимают, что происходит» в Европейском Союзе, учитывая многолетнее членство страны в этом объединении. Он выразил мнение, что даже в случае вступления Украины в ЕС уровень жизни ее граждан «лучше не станет».

В октябре итальянский обозреватель Фабрицио Поджи заявил, что Евросоюз имитирует поддержку Украины, при этом не имея никакого плана действий, кроме обвинений в адрес РФ. По словам журналиста, европейские лидеры «бормочут о мире и продолжительной поддержке Киева», но при этом не предлагают никаких конкретных шагов.

Ранее на Украине назвали демографические потери страны за последние 11 лет.

