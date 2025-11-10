На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Польше заявили, что «Восточный щит» требует намного больше денег

Kuba Stezycki/Reuters

Проект «Восточный щит» требует намного больше денег, чем планировалось. Об этом в интервью изданию Defence24 заявил заместитель главы минобороны Польши Цезари Томчик.

По его словам, проект «сильно разросся».

«Мы предполагали потратить на «Восточный щит» — 10 миллиардов злотых — сейчас мы уже знаем, что это будет больше, значительно больше», — сказал замминистра.

Он отметил, что на реализацию проекта Варшава уже потратила 1 млрд злотых ($270 млн), за которые были построены заграждения и склады.

В октябре прошлого года Томчик заявил, что Польша построит фортификационные сооружения на восточной и северной границах.

Фортификации называются «Восточный щит». Окончание проекта планируется в 2028 году. В ходе его реализации на границе будут созданы «элементы фортификации, усиления на участке границы протяженностью около 800 километров». На данный проект выделят около 10 миллиардов злотых (примерно $2,6 млрд).

Ранее сообщалось, что Польша намерена заминировать границы с Белоруссией и Россией.

