Польша построит фортификационные сооружения на восточной границе

Польша в этом году начнет строительство фортификационных сооружений на восточной и северной границах. Об этом заявил заместитель министра национальной обороны Цезари Томчик, слова которого передает РИА Новости.

Фортификации будут называться «Восточный щит». Окончание проекта планируется в 2028 году. В ходе его реализации на границе будут созданы «элементы фортификации, усиления на участке границы протяженностью около 800 километров». На данный проект выделят около 10 миллиардов злотых (примерно $2,6 млрд).

В июне чешское издание Lidovky писало, что Польша и страны Балтии хотят отгородиться от России «железным занавесом» и соорудить на границе с ней и Белоруссией «непреодолимый барьер». В публикации сказано, что в Европе образуется новый железный занавес по прошествии 78 лет с Фултонской речи премьера Британии Уинстона Черчилля. В материале говорится, что страны Восточной Европы хотят защититься от исходящих от Москвы «экспансивных притязаний» и «гибридных угроз».

22 июля сообщалось, что Латвия начала возводить линию обороны на границе с Россией.

Ранее сообщалось, что Восточная Европа не готова к возможному конфликту с России.