В Госдуме назвали следующую цель ударов ВС РФ на Украине

Депутат Колесник: Россия не будет атаковать АЭС Украины
Telegram-канал «Kotsnews»

ВС РФ никогда не ударят по атомным электростанциям (АЭС) Украины, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Он пояснил, что их «ни в коем случае нельзя трогать», потому что это навредит мирному населению и соседним странам.

«А вот выключать логистическую цепочку, трансформаторы и все остальное — это мы можем. Я думаю, что будут нанесены удары по цепочкам поставки электроэнергии от атомной электростанции до потребителя», — высказал мнение депутат.

В ночь на 8 ноября Вооруженные силы России нанесли массированный воздушный удар по объектам энергетики и транспорта Украины. Под атаку беспилотников, ракет «Кинжал» и «Искандер» попали по меньшей мере девять областей, в ряде городов республики произошло отключение электричества, ввели графики подачи воды.

Пострадали ТЭС (тепловая электростанция), ГЭС (гидроэлектростанция), локомотивное депо, объекты газовой инфраструктуры и военно-промышленного комплекса. По данным Воздушных сил ВСУ, по Украине было запущено 458 беспилотников и 45 ракет, большинство из них достигли своих целей. Российское Минобороны подтвердило атаку.

Ранее в Госдуме объяснили, зачем ВС РФ бьют по энергетике Украины.

