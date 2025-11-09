В Госдуме назвали следующую цель ударов ВС РФ на Украине

ВС РФ никогда не ударят по атомным электростанциям (АЭС) Украины, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Он пояснил, что их «ни в коем случае нельзя трогать», потому что это навредит мирному населению и соседним странам.

«А вот выключать логистическую цепочку, трансформаторы и все остальное — это мы можем. Я думаю, что будут нанесены удары по цепочкам поставки электроэнергии от атомной электростанции до потребителя», — высказал мнение депутат.

В ночь на 8 ноября Вооруженные силы России нанесли массированный воздушный удар по объектам энергетики и транспорта Украины. Под атаку беспилотников, ракет «Кинжал» и «Искандер» попали по меньшей мере девять областей, в ряде городов республики произошло отключение электричества, ввели графики подачи воды.

Пострадали ТЭС (тепловая электростанция), ГЭС (гидроэлектростанция), локомотивное депо, объекты газовой инфраструктуры и военно-промышленного комплекса. По данным Воздушных сил ВСУ, по Украине было запущено 458 беспилотников и 45 ракет, большинство из них достигли своих целей. Российское Минобороны подтвердило атаку.

