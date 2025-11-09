Зеленский рассказал, кто помирил его с Трампом после публичной ссоры

Зеленский: Карл III помог наладить отношения с Трампом после ссоры в Вашингтоне

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью The Guardian, что после публичного спора с американским коллегой Дональдом Трампом в Овальном кабинете король Великобритании Карл III помог политикам наладить отношения.

Лидер Украины назвал «решающей» роль монарха в том, что Трамп с бо́льшим энтузиазмом поддержал Киев после инцидента в Вашингтоне.

«Я не знаю всех подробностей, но понимаю, что Его Величество послал президенту Трампу несколько важных сигналов», — сообщил Зеленский.

По его словам, лидер США уважает короля и считает его «очень важным человеком», что не распространяется на «очень многих людей». Президент Украины также упомянул, что Карл III провел личную встречу с американским политиком в сентябре.

Переговоры Трампа и Зеленского в Вашингтоне 28 февраля этого года закончились ссорой: американский лидер упрекнул украинского коллегу в неуважении и отсутствии благодарности США и раскритиковал его за отказ от прекращения огня, заявив, что без Вашингтона у Киева «нет сильных карт». После ссоры Зеленского попросили покинуть Белый дом, отменив пресс-конференцию и подписание сделки по редкоземельным металлам.

