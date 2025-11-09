На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Зеленский рассказал, кто помирил его с Трампом после публичной ссоры

Зеленский: Карл III помог наладить отношения с Трампом после ссоры в Вашингтоне
true
true
true
close
Aaron Chown/AP

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью The Guardian, что после публичного спора с американским коллегой Дональдом Трампом в Овальном кабинете король Великобритании Карл III помог политикам наладить отношения.

Лидер Украины назвал «решающей» роль монарха в том, что Трамп с бо́льшим энтузиазмом поддержал Киев после инцидента в Вашингтоне.

«Я не знаю всех подробностей, но понимаю, что Его Величество послал президенту Трампу несколько важных сигналов», — сообщил Зеленский.

По его словам, лидер США уважает короля и считает его «очень важным человеком», что не распространяется на «очень многих людей». Президент Украины также упомянул, что Карл III провел личную встречу с американским политиком в сентябре.

Переговоры Трампа и Зеленского в Вашингтоне 28 февраля этого года закончились ссорой: американский лидер упрекнул украинского коллегу в неуважении и отсутствии благодарности США и раскритиковал его за отказ от прекращения огня, заявив, что без Вашингтона у Киева «нет сильных карт». После ссоры Зеленского попросили покинуть Белый дом, отменив пресс-конференцию и подписание сделки по редкоземельным металлам.

Ранее Зеленский объяснил, почему не боится Трампа.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами