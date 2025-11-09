На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Глава МО Израиля рассказал, как Эрдоган будет смотреть на Газу

Министр обороны Израиля Кац: Эрдоган сможет видеть сектор Газа только в бинокль
true
true
true
close
Umit Bektas/Reuters

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сможет увидеть сектора Газа только в бинокль. Обращение к президенту Турции на турецком языке и иврите Кац опубликовал в социальной сети X.

Слова Каца стали ответом на предложение Эрдогана об участии турецких сил в международном стабилизационном контингенте в секторе Газа.

«Израиль силен и ничего не боится. Газу ты сможешь увидеть только в бинокль», — обратился к турецкому лидеру израильский министр.

При этом Кац назвал «нелепыми» обвинения Израиля в нарушении законов ведения войны и преступлениях против человечности, отметив, что аналогичные обвинения можно предъявить самому турецкому лидеру из-за операции против курдов.

До этого официальный представитель израильского правительства Шош Бедросян заявил, что Израиль выступает против участия военных из Турции в деятельности создаваемых международных сил по стабилизации в секторе Газа. По мнению Шикли, участие Турции в урегулировании регионального конфликта неприемлемо, учитывая ее поддержку ХАМАС.

Ранее МИД Турции обвинил Израиль в систематических нарушениях прекращения огня.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами