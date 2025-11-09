Израиль выступил против участия Турции в стабилизации ситуации в секторе Газа

Кабмин Израиля: турецкие военные не будут участвовать в стабилизации в Газе

Израиль выступает против участия военных из Турции в деятельности создаваемых международных сил по стабилизации в секторе Газа, заявила официальный представитель израильского правительства Шош Бедросян. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, ни в настоящем, ни в прошлом, ни в перспективе турецкая сторона не будет присутствовать в составе международных сил по стабилизации в Газе.

До этого министр Израиля по делам диаспоры Амихай Шикли заявил, что израильские официальные лица опасаются поддержки со стороны Турции палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.

По мнению Шикли, участие Турции в урегулировании регионального конфликта неприемлемо, учитывая ее поддержку ХАМАС.

19 октября сообщалось, что Египет возьмет на себя руководство международным контингентом, сформированным для стабилизации ситуации в секторе Газа. В состав этой миротворческой миссии также войдут военнослужащие из Азербайджана, Индонезии и Турции. Одной из ключевых задач этого объединенного контингента станет обеспечение безопасности гражданских лиц и предотвращение повторных эскалаций насилия.

Ранее Эрдоган заявил о невозможности урегулировать конфликты без участия Турции.