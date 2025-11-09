На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Израиль выступил против участия Турции в стабилизации ситуации в секторе Газа

Кабмин Израиля: турецкие военные не будут участвовать в стабилизации в Газе
true
true
true
close
Reuters

Израиль выступает против участия военных из Турции в деятельности создаваемых международных сил по стабилизации в секторе Газа, заявила официальный представитель израильского правительства Шош Бедросян. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, ни в настоящем, ни в прошлом, ни в перспективе турецкая сторона не будет присутствовать в составе международных сил по стабилизации в Газе.

До этого министр Израиля по делам диаспоры Амихай Шикли заявил, что израильские официальные лица опасаются поддержки со стороны Турции палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.

По мнению Шикли, участие Турции в урегулировании регионального конфликта неприемлемо, учитывая ее поддержку ХАМАС.

19 октября сообщалось, что Египет возьмет на себя руководство международным контингентом, сформированным для стабилизации ситуации в секторе Газа. В состав этой миротворческой миссии также войдут военнослужащие из Азербайджана, Индонезии и Турции. Одной из ключевых задач этого объединенного контингента станет обеспечение безопасности гражданских лиц и предотвращение повторных эскалаций насилия.

Ранее Эрдоган заявил о невозможности урегулировать конфликты без участия Турции.

Все новости на тему:
Война в Газе
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами