ХАМАС осудил одно из решений Казахстана

ХАМАС назвал неприемлемым присоединение Казахстана к «Соглашениям Авраама»
Hatem Khaled/Reuters

ХАМАС охарактеризовал присоединение Казахстана к «Соглашениям Авраама» как неприемлемое. Заявление пресс-службы радикального палестинского движения привел телеканал Al-Jazeera, передает издание «Ведомости».

В ХАМАС назвали решение Казахстана укрепить отношения с Израилем равносильным оправданию действий Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа и призвали все мусульманские страны разорвать отношения с еврейским государством.

О том, что Казахстан присоединится к «Соглашениям Авраама» по нормализации отношений с Израилем, стало известно 6 ноября. В этот день в Вашингтоне прошел саммит «Центральная Азия + США» (С5+1). В ходе встречи Казахстан и США заключили соглашения об инвестициях на сумму 17 млрд рублей. В беседе с Трампом Токаев подчеркнул, что встреча в Вашингтоне станет началом новой эры взаимодействия между Центральной Азией и Соединенными Штатами.
«Соглашения Авраама» — серия договоров, заключенных в 2020-2021 годах при посредничестве президента США Дональда Трампа между Израилем и такими арабскими государствами, как ОАЭ, Судан, Бахрейн и Марокко. Они предполагают урегулирование отношений между этими странами и являются шагом к установлению отношений между еврейским государством и мусульманским миром. Название соглашений отсылает к патриарху и пророку Аврааму, вера в которого присутствует во всех крупнейших авраамических религиях: иудаизме, христианстве и исламе.

Ранее казахстанский боец отказался жать руку израильтянину на ЧМ по джиу-джитсу.

Война в Израиле
