Володин передал поздравления главе парламента Венесуэлы

Володин поздравил главу парламента Венесуэлы с днем рождения
Владимир Федоренко/РИА Новости

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил председателя Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригеса Гомеса с днем рождения. Поздравление размещено на сайте Госдумы.

В поздравлении Володин сообщил, что российские власти высоко ценят вклад главы парламента Венесуэлы в укрепление межпарламентского сотрудничества между странами и развитие всеобъемлющего стратегического партнерства, а также дружественных отношений.

Председатель ГД пожелал главе парламента здоровья, всего самого доброго и успехов во всем.

До этого заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что действия США вблизи Венесуэлы создают обстановку повышенной напряженности. По словам дипломата, Венесуэла делает максимум для того, чтобы наркотрафика в регионе не было. Рябков добавил, что Москва находится с Каракасом в плотном контакте.

31 октября газета The Washington Post сообщила, что президент Венесуэлы Николас Мадуро на фоне обострения отношений с США отправил своему российскому коллеге Владимиру Путину письмо с просьбой о помощи. Лидер страны призвал предоставить государству ракеты и деньги, а также отремонтировать самолеты, отметили журналисты.

Ранее США опровергли данные о планах по нападению на Венесуэлу

