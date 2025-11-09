Депутаты парламента Малави, страны на юго-востоке Африки, потребуют от правительства отчета о том, каким образом девушки из страны оказались наняты на производство БПЛА в особой экономической зоне «Алабуга» в России, вместо учебы и работы в гостиницах. Об этом сообщает местное издание Nyasa Times со ссылкой на источники.

«Мы не можем молчать об этом, потому что речь идет о жизнях граждан. Тех, кто помогал им с переездом ради академических стипендий или возможностей трудоустройства, необходимо найти», — заявил изданию источник в парламенте Малави.

Отмечается, что данная информация «вызвала тревогу среди гражданского общества и государственных учреждений» в Малави.

До этого президент Кении Уильям Руто обратился к Владимиру Зеленскому с просьбой помочь в возвращении на родину кенийских граждан, которые воевали в зоне СВО и попали в плен к украинской стороне. Поводом для этого стали статьи в кенийской прессе, где утверждалось, что молодых граждан этой страны якобы «обманом заставляют воевать».

Однако есть и другая позиция: газета Daily Nation опубликовала интервью с кенийцем, который заключил в России военный контракт добровольно, доволен жизнью и зарплатой, а возвращаться домой не планирует. Подробнее — в материале »Газеты.Ru».

Ранее Сибига рассказал о тысяче африканцев, сражающихся против ВСУ.