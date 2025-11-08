На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Белом доме опровергли слова премьера Венгрии о санкциях на российскую нефть

Reuters: освобождение Венгрии от санкций США действует один год
Dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Освобождение Венгрии от санкций США на поставки российской нефти действует только один год. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на чиновника Белого дома.

«Представитель Белого дома в электронном письме агентству Reuters повторил, что освобождение действует в течение одного года», — говорится в материале.

Чиновник добавил, что в рамках договоренностей Венгрия будет диверсифицировать поставки энергоносителей. Также, по его словам, Будапешт взял обязательство покупать сжиженный природный газ (СПГ) из США по контрактам, стоимость которых оценивается в примерно $600 млн.

Накануне премьер-министр Виктор Орбан встретился с президентом США Дональдом Трампом. По итогам переговоров глава венгерского кабмина заявил, что Вашингтон полностью освободил Будапешт от санкций на поставки энергоносителей из России по трубопроводам «Турецкий поток» и «Дружба». Премьер отмечал, что соглашение будет действовать бессрочно.

Ранее Трамп заявил, что Орбан знает и понимает Путина.

