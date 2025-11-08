В Белом доме опровергли слова премьера Венгрии о санкциях на российскую нефть

Reuters: освобождение Венгрии от санкций США действует один год

Освобождение Венгрии от санкций США на поставки российской нефти действует только один год. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на чиновника Белого дома.

«Представитель Белого дома в электронном письме агентству Reuters повторил, что освобождение действует в течение одного года», — говорится в материале.

Чиновник добавил, что в рамках договоренностей Венгрия будет диверсифицировать поставки энергоносителей. Также, по его словам, Будапешт взял обязательство покупать сжиженный природный газ (СПГ) из США по контрактам, стоимость которых оценивается в примерно $600 млн.

Накануне премьер-министр Виктор Орбан встретился с президентом США Дональдом Трампом. По итогам переговоров глава венгерского кабмина заявил, что Вашингтон полностью освободил Будапешт от санкций на поставки энергоносителей из России по трубопроводам «Турецкий поток» и «Дружба». Премьер отмечал, что соглашение будет действовать бессрочно.

Ранее Трамп заявил, что Орбан знает и понимает Путина.