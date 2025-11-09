В Белоруссии выразили надежду на открытие границы с Литвой

МИД Белорусии: надеемся на открытие Литвой автомобильных КПП на границе

МИД Белоруссии выразил надежду на возобновление нормального функционирования контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Литвой. Заявление опубликовано на сайте МИД.

«Надеемся на скорейшее восстановление нормальной работы границы и конструктивных двусторонних отношений», — говорится в сообщении.

В ведомстве также подчеркнули, что белорусская сторона не отказывала в возвращении литовских грузовиков.

Там также заявили, что власти Литвы намеренно дезинформируют своих перевозчиков, пытаясь возложить вину за пограничный кризис на Белоруссию.

В конце октября Литва закрыла границу с Белоруссией на месяц, объясняя это появлением в воздушном пространстве страны метеозондов, используемых, по мнению Вильнюса, для контрабанды и представляющих опасность для гражданской авиации.

Ранее сообщалось, что Литва просит Белоруссию открыть границу для одного действия.