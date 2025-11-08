На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Белоруссии указали на попытки Литвы переложить вину за ситуацию на границе

МИД Белоруссии: Литва пытается переложить ответственность за ситуацию на границе
true
true
true
close
Janis Laizans/Reuters

Власти Литвы намеренно дезинформируют своих перевозчиков, пытаясь возложить вину за пограничный кризис на Белоруссию. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министерство иностранных дел Белоруссии.

«Складывается впечатление, что литовские власти, вместо того, чтобы предпринимать конкретные шаги по разрешению ситуации, которую они же и создали, предпочитают вводить в заблуждение собственных перевозчиков и водителей, пытаясь переложить ответственность на белорусскую сторону», – подчеркнули в МИД, комментируя заявления литовских официальных лиц о якобы имевшем место отказе в возвращении литовских грузовиков, находящихся на территории Белоруссии. В ведомстве отметили, что «Беларусь никому и ничего не запрещала».

В дипведомстве также напомнили о существующем порядке пересечения границы.

«На данный момент граница закрыта по инициативе Литвы, и именно литовская сторона несет ответственность за ее открытие», – подчеркнули в пресс-службе.

Белорусское внешнеполитическое ведомство также выразило надежду на быстрое возобновление нормальной работы пограничных пунктов пропуска с Литвой и восстановление конструктивного диалога между странами.

В конце октября Литва закрыла границу с Белоруссией на месяц, объясняя это появлением в воздушном пространстве страны метеозондов, используемых, по мнению Вильнюса, для контрабанды и представляющих опасность для гражданской авиации. В ответ Минск ввел запрет на передвижение по белорусской территории для грузовых автомобилей, зарегистрированных в Литве и Польше.

Ранее Литва решила взыскать с Белоруссии убытки из-за закрытой границы.

