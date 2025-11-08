На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Утвержден состав делегации России для участия на Конференции ООН по климату

Эдельгериев возглавит делегацию России в Конференции ООН по изменению климата
Shutterstock

Утвержден состав российской делегации для участия в предстоящей Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по вопросам изменения климата. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовых актов.

«Утвердить прилагаемый состав делегации Российской Федерации, направляемой для участия в работе 30-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата, 20-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата, действующей в качестве совещания сторон Киотского протокола к Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата», — говорится в распоряжении.

Согласно документу, возглавит делегацию Руслан Эдельгериев, специальный представитель президента РФ по вопросам климата и водных ресурсов.

Эдельгериев был назначен на должность специального представителя президента по вопросам климата и водных ресурсов в среду.

Ранее сообщалось, что Латвия и Литва могут пропустить конференцию ООН по изменению климата из-за цен на жилье.

