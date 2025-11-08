Рубио поддержал решение Трампа не отправлять дипломатов на саммит G20

Рубио приветствовал решение Трампа не отправлять дипломатов на саммит G20 в ЮАР

Государственный секретарь США Марко Рубио поприветствовал решение президента США Дональда Трампа не отправлять американских дипломатов на саммит «Большой двадцатки» (G20) в ЮАР. Об этом он написал в соцсети X.

«Африканеры постоянно подвергаются жестокой расовой дискриминации со стороны правительства Южной Африки. Я приветствую решение президента не тратить деньги налогоплательщиков на отправку наших дипломатов на G20, пока это чудовищное насилие продолжается», — написал он.

Трамп заявил, что представители американского правительства не собираются посещать предстоящий саммит «Большой двадцатки» в ЮАР из-за нарушения прав белого населения.

До этого газета The Washington Post писала, что президент США намерен бойкотировать саммит из-за информации о том, что у белых жителей ЮАР правительство отбирает землю в соответствии с новым законом об экспроприации.

Ранее Трамп задался вопросом, «какого черта Зеленский делал в Африке».