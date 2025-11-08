Литва решила взыскать с Белоруссии убытки из-за закрытой границы

Литовские власти планируют потребовать от Минска компенсацию убытков своих грузоперевозчиков, пострадавших из-за ограничений на проезд по территории Белоруссии. Об этом заявил советник премьер-министра Литвы Игнас Доброволскас, сообщает LRT.

Литовское правительство обратилось к национальным транспортным компаниям с просьбой детально зафиксировать все понесенные убытки. По информации ассоциации Linava, только за последнюю неделю простоя, потери литовских перевозчиков оцениваются в сумму около €5 млн.

В конце октября Литва закрыла границу с Белоруссией на месяц, объясняя это появлением в воздушном пространстве страны метеозондов, используемых, по мнению Вильнюса, для контрабанды и представляющих опасность для гражданской авиации. В ответ Минск ввел запрет на передвижение по белорусской территории для грузовых автомобилей, зарегистрированных в Литве и Польше.

Ранее в Литве предложили запретить перевозки грузов из Белоруссии по ж/д.