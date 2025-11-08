Литва может запретить перевозки по ж/д грузов из Белоруссии

Литва может запретить перевозки белорусских грузов по ж/д из-за застрявших фур

Власти Литвы рассматривают возможность введения запрета на транзит белорусских грузов по железной дороге в ответ на ситуацию с литовскими фурами, застрявшими на территории Белоруссии. Об этом заявил советник премьер-министра Литвы Игнас Доброволскас в эфире LRT.

Чиновник отметил, что Вильнюс подозревает Минск в намеренном препятствовании возвращению литовских грузовиков домой.

«Долгосрочные ограничения перевозки белорусских грузов по железной дороге возможны, но пока это рассматривается как вариант», — сказал он.

Доброволскас отметил, что данные меры могут быть введены в случае дальнейшей эскалации ситуации с фурами.

По его словам, литовское правительство считает, что «Минск настроен на эскалацию».

Литва 29 октября ввела полный запрет на автомобильное движение через границу с Белоруссией сроком на один месяц. МИД Белоруссии раскритиковал данное решение, заявив, что оно является проявлением пренебрежения к провозглашаемым Вильнюсом европейским ценностям.

