На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Лукашенко дал указания для пограничников на границе с Литвой

Лукашенко дал указания в отношении действий пограничников на границе с Литвой
true
true
true
close
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко определил порядок действий для белорусских пограничников, несущих службу на границе с Литвой. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

По данным канала, глава Государственного пограничного комитета Белоруссии Константин Молостов представил президенту доклад о текущей обстановке на белорусско-литовской границе.

«Александр Лукашенко дал указания в отношении действий белорусских пограничников на границе с Литвой», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в ближайшее время будет налажена системная работа вдоль всей протяженности границы с Литвой.

Литва 29 октября ввела полный запрет на автомобильное движение через границу с Белоруссией сроком на один месяц. Министерство иностранных дел Республики Беларусь раскритиковало данное решение, заявив, что закрытие границы является проявлением пренебрежения Литвой к провозглашаемым ею европейским ценностям, в частности свободе передвижения.

В ответ на действия Литвы 31 октября Белоруссия ввела запрет на передвижение по своей территории грузовых и сельскохозяйственных транспортных средств, зарегистрированных в Литве и Польше.

Ранее в Литве призвали открыть границу с Белоруссией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами