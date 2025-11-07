Лукашенко дал указания для пограничников на границе с Литвой

Лукашенко дал указания в отношении действий пограничников на границе с Литвой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко определил порядок действий для белорусских пограничников, несущих службу на границе с Литвой. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

По данным канала, глава Государственного пограничного комитета Белоруссии Константин Молостов представил президенту доклад о текущей обстановке на белорусско-литовской границе.

«Александр Лукашенко дал указания в отношении действий белорусских пограничников на границе с Литвой», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в ближайшее время будет налажена системная работа вдоль всей протяженности границы с Литвой.

Литва 29 октября ввела полный запрет на автомобильное движение через границу с Белоруссией сроком на один месяц. Министерство иностранных дел Республики Беларусь раскритиковало данное решение, заявив, что закрытие границы является проявлением пренебрежения Литвой к провозглашаемым ею европейским ценностям, в частности свободе передвижения.

В ответ на действия Литвы 31 октября Белоруссия ввела запрет на передвижение по своей территории грузовых и сельскохозяйственных транспортных средств, зарегистрированных в Литве и Польше.

Ранее в Литве призвали открыть границу с Белоруссией.