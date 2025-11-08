На Западе звучит критика в адрес Владимира Зеленского в связи с расходованием финансовой помощи, поступающей от западных союзников. Об этом сообщает издание Spectator.

Авторы статьи уверены, что украинскому президенту придется представить убедительные доводы своим партнерам, чтобы те продолжили поддерживать обороноспособность Украины, учитывая последние решения о распределении денежных средств.

Как отмечает обозреватель издания, в условиях дефицита бюджета и неопределенности с передачей замороженных российских активов из-за позиции Бельгии, Зеленский принял решение о выплате гражданам пособия и обеспечении бесплатного проезда в поездах. По мнению критиков, эти средства могли бы быть направлены на укрепление обороны страны.

7 ноября депутат Верховной Рады Артем Дмитрук высказал предположение о том, что западные государства могут прибегнуть к «устранению» президента Украины Владимира Зеленского для достижения долгосрочного мирного решения украинского конфликта. Своим мнением депутат поделился в своем Telegram-канале.

Ранее СМИ сообщили о «заговоре» против Зеленского.