В Германии высказались о работе правительства

Недовольство работой правительства Германии составляет 67%. Об этом пишет газета Bild со ссылкой на данные опроса института INSA.

По данным опроса, работой коалиции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и социал-демократов (СДПГ) недовольны 67% граждан Германии — это самый высокий показатель с момента старта работы этого правительства в мае 2025 года. В то же время работой правительства удовлетворены 24% опрошенных.

По данным издания Zeit, Германия находится на грани деиндустриализации, о чем свидетельствует статистика рынка труда. Согласно информации издания, что на территории ФРГ активно сокращается число высокооплачиваемых рабочих мест в промышленной сфере, это связано в том числе с ценами на газ.

До этого канцлер ФРГ Фридрих Мерц обратился к гражданам ФРГ с призывом либо принять радикальные реформы, либо быть готовыми к экономическому спаду. Он отметил, что страна находится в середине важного, возможно, решающего этапа своей современной истории. Многое должно измениться, чтобы остаться на прежнем хорошем уровне или даже улучшиться, подчеркнул канцлер.

