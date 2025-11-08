В США раскрыли, что стало «черной меткой» для Зеленского

Встреча президента США Дональда Трампа и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана стала «черной меткой» для лидера Украины Владимира Зеленского. Об этом в эфире YouTube-канала Deep Dive заявил отсевной подполковник армии Соединенных Штатов Дэниел Дэвис.

«Для него (Зеленского. — «Газета.Ru») эта встреча как черная метка, ведь вместо того, чтобы признать реальность, как это уже сделал Виктор Орбан, <…> он отказывается и упорно не замечает очевидного — что все кончено», — сказал он.

По словам эксперта, президент Украины опирается на своих европейских покровителей, игнорируя предложения России договориться о мирном урегулировании украинского конфликта. Вместе с тем он отметил, что европейцы призывают Киев отклонить любые предложения о мирных переговорах и «двигаться дальше, игнорируя здравый смысл».

7 ноября президент США провел встречу с Орбаном в Белом доме. В частности, они обсудили украинский конфликт. Трамп спросил у венгерского премьера, считает ли он, что «Украина не может выиграть эту войну». Орбан в ответ сказал, что «чудеса случаются». Он добавил, что только Соединенные Штаты и Венгрия выступают за мир на Украине.

Ранее Орбан осадил Зеленского и выступил с требованием к нему.