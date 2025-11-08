На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В США раскрыли, что стало «черной меткой» для Зеленского

Подполковник Дэвис: встреча Трампа и Орбана стала черной меткой для Зеленского
true
true
true
close
Gleb Garanich/Reuters

Встреча президента США Дональда Трампа и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана стала «черной меткой» для лидера Украины Владимира Зеленского. Об этом в эфире YouTube-канала Deep Dive заявил отсевной подполковник армии Соединенных Штатов Дэниел Дэвис.

«Для него (Зеленского. — «Газета.Ru») эта встреча как черная метка, ведь вместо того, чтобы признать реальность, как это уже сделал Виктор Орбан, <…> он отказывается и упорно не замечает очевидного — что все кончено», — сказал он.

По словам эксперта, президент Украины опирается на своих европейских покровителей, игнорируя предложения России договориться о мирном урегулировании украинского конфликта. Вместе с тем он отметил, что европейцы призывают Киев отклонить любые предложения о мирных переговорах и «двигаться дальше, игнорируя здравый смысл».

7 ноября президент США провел встречу с Орбаном в Белом доме. В частности, они обсудили украинский конфликт. Трамп спросил у венгерского премьера, считает ли он, что «Украина не может выиграть эту войну». Орбан в ответ сказал, что «чудеса случаются». Он добавил, что только Соединенные Штаты и Венгрия выступают за мир на Украине.

Ранее Орбан осадил Зеленского и выступил с требованием к нему.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами