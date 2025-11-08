На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лукашенко пообещал украинским переселенцам «рай» в Белоруссии

Лукашенко: условия в Белоруссии покажутся раем для украинских переселенцев
Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Pool/Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко снова заявил, что в республике будут рады украинским переселенцам и отметил, что им покажутся райскими условия в стране. Соответствующее заявление он сделал во время командировки в Житковичский район, сообщает телеканал «Беларусь 1».

«Украинцы, если к нам приедут — это благо. Украинцы — это же наши люди», — сказал глава государства во время общения с чиновниками.

При этом он отметил, что «там некому уже сюда ехать».

«Для них (украинцев. – «Газета.Ru») даже в наши агрогородки (в сельской местности. — «Газета.Ru») приехать — это рай», — заявил лидер Белоруссии.

По его словам, они сами об этом говорят.

Также политик подчеркнул, что власти Украины довели свою страну до нынешней ситуации. Он назвал украинский народ трудолюбивым, отметив, что Украина является богатой страной с прекрасными землями, которые «не чета» белорусским.

«Но довели народ до того, что они приезжают к нам и радуются… Конечно, рай: образование бесплатное получают за счет бюджета, здравоохранение бесплатно, трудоустроиться — без проблем», — добавил президент.

6 ноября Лукашенко заявил, что белорусы открыты к приезду граждан Украины в Белоруссию. По словам президента, в его стране с удовольствием примут украинцев.

Новость дополняется.

