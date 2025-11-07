На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лукашенко рассказал, как в Белоруссии празднуют День Октябрьской революции

Лукашенко: в Белоруссии осовременили праздник 7 Ноября, революций не хотят
true
true
true
close
Gavriil Grigorov/Sputnik/Pool/Reuters

В Белоруссии сохранили и осовременили День Октябрьской революции, но граждане революций больше не хотят. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко в ходе поездки в Житковичский район Гомельской области, передает БелТА.

Белоруссия сохранила традицию празднования Дня Октябрьской революции, в этот день в стране официальный выходной. К этому празднику в республике принято сдавать в эксплуатацию новые или обновленные инфраструктурные, промышленные, спортивные или социокультурные объекты.

По словам Лукашенко, остаются люди, которые к этому празднику хорошо относятся, их процентов 30. Политик считает, что не следует забывать смысл этого праздника, того, что в Российской империи когда-то произошла революция, или ранить людей, который ценят этот день.

Белорусский лидер добавил, что нет ничего плохого, например, в том, что к этому празднику на Минском моторном заводе создали новый хороший двигатель на основании комплектующих Житковичского моторостроительного завода.

Ранее Лукашенко рассказал, о чем думает каждое утро.

