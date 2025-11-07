В Чувашии заявили о готовности стать пилотным регионом по запрету вейпов

Чувашия готова стать пилотным регионом при введении полного запрета по распространению вейпов. Об этом ТАСС заявил председатель Государственного совета республики, заслуженный врач Чувашии Леонид Черкесов.
«Мы поддерживаем своих коллег — депутатов региональных законодательных органов, выступающих за полный запрет распространения вейпов. Чувашия готова стать пилотным регионом в этом начинании», — сказал он.
Черкесов отметил, что эта тема является актуальной для республики.
«Эта борьба стоит того, поскольку здоровье и жизнь будущего поколения для нас бесценны. Мы готовы разработать и принять соответствующие региональные законопроекты», — указал депутат.
Он также заявил о необходимости активной просветительской работы с подростками и молодежью, в том числе через соцсети, мессенджеры, СМИ. По мнению Черкесова, молодежь «должна знать и понимать последствия потребления вейпов».
«Ведь они не менее опасны, чем сигареты или любая другая никотиносодержащая продукция», — сказал спикер регионального парламента.
7 ноября стало известно, что в России подготовят дорожную карту законодательных мер в отношении запрета вейпов в России.
Ранее в Госдуме призвали как можно скорее запретить вейпы в России.