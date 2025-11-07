На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Чувашии заявили о готовности стать пилотным регионом по запрету вейпов

Черкесов: Чувашия готова стать пилотным регионом при введении запрета на вейпы
true
true
true
close
Алексей Майшев/РИА Новости

Чувашия готова стать пилотным регионом при введении полного запрета по распространению вейпов. Об этом ТАСС заявил председатель Государственного совета республики, заслуженный врач Чувашии Леонид Черкесов.

«Мы поддерживаем своих коллег — депутатов региональных законодательных органов, выступающих за полный запрет распространения вейпов. Чувашия готова стать пилотным регионом в этом начинании», — сказал он.

Черкесов отметил, что эта тема является актуальной для республики.

«Эта борьба стоит того, поскольку здоровье и жизнь будущего поколения для нас бесценны. Мы готовы разработать и принять соответствующие региональные законопроекты», — указал депутат.

Он также заявил о необходимости активной просветительской работы с подростками и молодежью, в том числе через соцсети, мессенджеры, СМИ. По мнению Черкесова, молодежь «должна знать и понимать последствия потребления вейпов».

«Ведь они не менее опасны, чем сигареты или любая другая никотиносодержащая продукция», — сказал спикер регионального парламента.

7 ноября стало известно, что в России подготовят дорожную карту законодательных мер в отношении запрета вейпов в России.

Ранее в Госдуме призвали как можно скорее запретить вейпы в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами