В Совфеде резко отреагировали на слова Каллас о запрете на выдачу многоразовых виз

Сенатор Джабаров заявил, что поездки в Европу не являются привилегией для россиян
Edgar Su/Reuters

Поездки в Европу никогда не являлись привилегией для граждан России. Об этом NEWS.ru заявил сенатор Владимир Джабаров, комментируя слова главы дипломатии ЕС о том, что поездки россиян в Евросоюз являются привилегией, а не правом.

По его словам, подобные высказывания являются проявлением дискриминации. В ЕС считают, что посещение их стран для россиян «большое счастье», однако это не так, отметил парламентарий.

«Чем они нас могут удивить? Пустыми полками в магазинах? А у нас они полные. Грязью на улице, мусором? У нас чисто. Того, чем мы восхищались в начале 90-х годов, в Европе давно уже нет», — сказал Джабаров.

Он призвал Каллас «иметь совесть». Политик напомнил, что она «получила свое» при всех режимах: «и при папе коммунисте, и при муже, который зарабатывал деньги на России».

7 ноября Европейская комиссия объявила о запрете выдачи новых многоразовых шенгенских виз россиянам. В соответствии с новыми правилами, гражданам РФ будет необходимо каждый раз подавать заявление на новую визу, когда они хотят совершить поездку в Евросоюз. Такие меры, по мнению создателей запрета, позволят проводить тщательную проверку заявителей для снижения любого потенциального риска для безопасности стран.

Ранее в Госдуме исключили полный запрет шенгенских виз для россиян.

