Зеленский рассказал о «позитивных сигналах» по ракетам Tomahawk

Зеленский: Трамп не сказал «нет» насчет Tomahawk, мы слышали позитивные сигналы
Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американский лидер Дональд Трамп не сказал «нет» относительно передачи дальнобойных ракет Tomahawk, Киев слышал о других позитивных сигналах со стороны США. Его слова с брифинга приводит «РБК-Украина».

«Трамп не сказал «нет» насчет Tomahawk, и мы слышали положительные слова других людей с американской стороны. Но все зависит от президента. Мы говорили с производителями оружия, не только о Tomahawk, есть другое дальнобойное вооружение, которое нам подходит», — сказал Зеленский.

Глава государства заверил, что «если будет решение Трампа», американская сторона «с радостью» передаст ВСУ необходимое вооружение.

В конце октября телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что министерство войны США одобрило передачу Украине дальнобойных ракет Tomahawk. В Пентагоне решили, что отправка ракет в зону конфликта «не окажет негативного влияния на арсеналы США». При этом окончательное решение об отправке Tomahawk на Украину должен принять американский лидер Дональд Трамп.

