Трамп назвал Пелоси «политической халтурщицей» и «бедствием для Америки»

Трамп обвинил Пелоси в незаконном обогащении на фондовом рынке
true
true
true
close
Alex Brandon/AP

Президент США Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social обвинил бывшего спикера палаты представителей Нэнси Пелоси в незаконном обогащении на фондовом рынке.

«Нэнси Пелоси, старая и разбитая политическая халтурщица, которая дважды пыталась подвергнуть меня импичменту, но не смогла, наконец уходит в отставку. Она незаконно нажила состояние на фондовом рынке, обманула американское общество и стала бедствием для Америки», — написал Трамп.

В четверг Нэнси Пелоси объявила о завершении своей карьеры в конгрессе после окончания текущего срока.

Трамп незамедлительно отреагировал на ее решение, назвав уход Пелоси великим событием.

Нэнси Пелоси является одной из самых влиятельных фигур Демократической партии. Она возглавляла нижнюю палату конгресса и была одним из главных политических оппонентов Дональда Трампа в период его первого срока. В январе Пелоси назвала «позорным» решение Трампа помиловать осужденных за участие в захвате Капитолия в январе 2021 года.

Ранее Трамп призвал республиканцев немедленно прекратить шатдаун.

