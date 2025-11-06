На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп назвал Пелоси «злой и коррумпированной» после объявления о ее уходе из конгресса

Трамп назвал уход Пелоси из конгресса великим событием
Carlos Barria/Reuters

Президент США Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News назвал отказ бывшего спикера палаты представителей Нэнси Пелоси баллотироваться в конгресс великим событием для Америки.

«Она была злой, коррумпированной и сосредоточенной только на плохом для нашей страны... Я очень горжусь тем, что она дважды безуспешно пыталась объявить мне импичмент», — сказал Трамп.

В четверг Нэнси Пелоси объявила о завершении своей карьеры в конгрессе после окончания текущего срока.

Нэнси Пелоси является одной из самых влиятельных фигур Демократической партии. Она возглавляла нижнюю палату конгресса и была одним из главных политических оппонентов Дональда Трампа в период его первого срока. В январе Пелоси назвала «позорным» решение Трампа помиловать осужденных за участие в захвате Капитолия в январе 2021 года.

Ранее Трамп призвал республиканцев немедленно прекратить шатдаун.

