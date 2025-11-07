На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Украину предупредили об угрозе со стороны Белоруссии

Forbes: Белоруссия может ударить «Орешником» по территории Украины
true
true
true
close
Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

Наличие ракетного комплекса «Орешник» у Белоруссии и его возможное применение может обернуться серьезной угрозой для Украины. Такое мнение высказано в публикации американского журнала Forbes.

«Поскольку эти баллистические ракеты теперь переданы Белоруссии, это увеличит ударные возможности России на территории Украины. Минск находится всего в 440 километрах от Киева, а Москва — в 1500 километрах от украинской столицы», — отмечают авторы статьи.

По мнению Forbes, такой расклад сил значительно сокращает время реагирования для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответственно, потенциальные удары по объектам критической инфраструктуры могут нанести гораздо больший ущерб.

В конце октября президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал постановку на боевое дежурство ракетного комплекса «Орешник» в республике уже в декабре. Глава государства отметил, что «Орешник» является грозным оружием, способным «бахнуть».

Ранее военный эксперт назвал условие для применения «Орешника».

