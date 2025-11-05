На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Военный эксперт назвал условие для применения «Орешника»

Военэксперт Михайлов: РФ может нанести ракетой Орешник упреждающий удар
Russian Defence Ministry/Global Look Press

Новейший российский ракетный комплекс средней дальности «Орешник» может быть применен в случае угрозы национальной безопасности страны. Такое мнение в интервью aif.ru высказал военный эксперт Евгений Михайлов.

«Однако стоит помнить, что этот ракетный комплекс может применяться и просто для ударов по особо важным объектам, в случае если начинка будет фугасная или какая-то другая — не ядерная. Но он может применяться и как ядерное оружие в определенных целях», — отметил он.

При этом, по его словам, удар может быть и упреждающим.

Военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов до этого подчеркивал, что «Орешник» в случае ударов вглубь России позволит дать ошеломляющий ответ противнику.

По его словам, серийное производство оружия является ресурсом для обеспечения запроса на сдерживание стран, которые формируют наступательную инфраструктуру у границ РФ.

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.

