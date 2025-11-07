На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эксперт оценил планы Азербайджана перевести армию на стандарты НАТО

Военэксперт Сивков: Азербайджан начал подготовку к членству в НАТО
Алексей Куденко/РИА «Новости»

Планы Азербайджана перевести армию на стандарты НАТО свидетельствуют о том, что страна взяла курс на членство в блоке. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал военный эксперт, капитан 1-го ранга запаса Константин Сивков. По его словам, глава республики Ильхам Алиев в некотором смысле идет по стопам украинского руководства.

«При появлении НАТО на Южном Кавказе, во-первых, Каспий перестанет быть «морем мира». А во-вторых, в регионе, который считается довольно сложным в этническом, культурном и идеологическом отношении, резко возрастут угрозы, в том числе террористического и военного характера», — подчеркнул Сивков.

Действия Баку требуют должной реакции со стороны Москвы, добавил он.

6 ноября Алиев на встрече с представителями НАТО заявил, что вооруженные силы Азербайджана приводятся под стандарты Североатлантического альянса. Он отметил, что в этом контексте Баку тесно сотрудничает с армией Турции. По его словам, страна достигла своей главной цели — «освобождение земель от оккупации».

Ранее в Азербайджане ликвидировали представительство «Би-би-си».

