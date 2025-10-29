В Азербайджане ликвидировали представительство «Би-би-си»

В Азербайджане произошла ликвидация представительства британской телерадиокомпании «Би-би-си». Об этом сообщает агентство АПА со ссылкой на агентство по развитию медиа Азербайджанской Республики.

«Если представительство какого-либо иностранного медиа-субъекта осуществляет деятельность без наличия подобного международного соглашения, это является основанием для его ликвидации», — объяснили в агентстве.

Отмечается, что «Би-би-си» работало без наличия какого-либо соглашения, поэтому его исключили из госреестра юридических лиц. Кроме того, была аннулирована аккредитация сотрудников компании.

В марте Великобритания впервые в истории назначила военного атташе в Азербайджане. Им стал Гэвин Тарбард.

Военный атташе — представитель военного ведомства при дипломатическом представительстве государства. Он входит в состав дипломатического корпуса.

Ранее Азербайджан вслед за Грузией отказался от участия в сессии «Евронеста».