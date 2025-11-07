В Евросоюзе раскрыли один из пунктов гарантий Украине: «Осторожно изучаем»

Отправка европейских военных инструкторов на Украину после завершения конфликта должна стать частью гарантий безопасности Киеву. Об этом Reuters заявил председатель военного комитета ЕС генерал Шон Клэнси.

По его оценке, отправка военных инструкторов на территорию республики является оптимальным решением. Генерал подчеркнул, что Европа может обеспечить высокий уровень подготовки украинских военнослужащих. В то же время он заметил, что масштаб присутствия должен определяться тем, чего хочет сама Украина от подготовки.

«Это то, что мы осторожно изучаем совместно с нашими коллегами на Украине. И их потребности также меняются», — сказал Клэнси.

До этого постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявлял, что Украина нуждается в присутствии на своей территории европейских военнослужащих, которые могли бы выполнять роль миротворцев или инструкторов. По его словам, гарантии безопасности являются самым важным элементом урегулирования конфликта на Украине.

Он выразил уверенность, что украинский лидер Владимир Зеленский заключит мирное соглашение, только если будет уверен, что боевые действия не возобновятся.

Ранее Украина отказалась от отправки военных на обучение за границу.