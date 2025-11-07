Сенатор Джабаров: Польша может выдать Зеленского, если он сбежит в эту страну

Польша может выдать украинского лидера Владимира Зеленского любой заинтересованной стороне, если он действительно сбежит в эту республику. Такое заявление в ходе беседы с журналистами «Ленты.ру» сделал заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров.

«Я думаю, что поляки его выдадут любой заинтересованной стороне, там никакой любви нет. Он для них не оправдавший надежды кандидат, потому что они рассчитывали, что с помощью Украины нанесут России стратегическое поражение», — отметил сенатор.

В то же время он выразил уверенность, что Зеленскому в первую очередь следует опасаться украинского народа, а не поляков.

По словам Джабарова, глава соседнего государства уже давно продумывает пути отступления. Но сейчас его единственный вариант — бежать в Великобританию, которая не станет его никому выдавать, резюмировал парламентарий.

7 ноября бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор сообщил, что Владимир Зеленский подготовил план бегства с Украины в Польшу. При этом он призвал предотвратить бегство политика за границу, так как он должен быть привлечен к ответственности за свои действия.

Ранее бывший аналитик ЦРУ спрогнозировал бегство Зеленского с Украины.