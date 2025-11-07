На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Совфеде оценили сообщения о плане бегства Зеленского в Польшу

Сенатор Джабаров: Польша может выдать Зеленского, если он сбежит в эту страну
true
true
true
close
Johanna Geron/Reuters

Польша может выдать украинского лидера Владимира Зеленского любой заинтересованной стороне, если он действительно сбежит в эту республику. Такое заявление в ходе беседы с журналистами «Ленты.ру» сделал заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров.

«Я думаю, что поляки его выдадут любой заинтересованной стороне, там никакой любви нет. Он для них не оправдавший надежды кандидат, потому что они рассчитывали, что с помощью Украины нанесут России стратегическое поражение», — отметил сенатор.

В то же время он выразил уверенность, что Зеленскому в первую очередь следует опасаться украинского народа, а не поляков.

По словам Джабарова, глава соседнего государства уже давно продумывает пути отступления. Но сейчас его единственный вариант — бежать в Великобританию, которая не станет его никому выдавать, резюмировал парламентарий.

7 ноября бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор сообщил, что Владимир Зеленский подготовил план бегства с Украины в Польшу. При этом он призвал предотвратить бегство политика за границу, так как он должен быть привлечен к ответственности за свои действия.

Ранее бывший аналитик ЦРУ спрогнозировал бегство Зеленского с Украины.

