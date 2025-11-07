На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Профессор высказался о встрече Трампа с лидерами Средней Азии

Политолог Скурлатов: Средняя Азия всегда была важным регионом для России
Nathan Howard/Reuters

Глава Российского общественного движения (РОД-3), профессор, доктор политических наук Игорь Скурлатов в интервью Tsargrad.tv прокомментировал встречу президента США Дональда Трампа с лидерами стран Средней Азии. Он подчеркнул, что регион всегда был важен для России, и усиление американского влияния там не сулит Москве ничего хорошего.

По его мнению, России следует перестать относиться к бывшим республикам СССР в ностальгическом ключе, считая себя обязанной им. Пришло время руководствоваться не чувством долга, а собственными интересами и выстраивать взаимоотношения с соседями на основе взаимной выгоды, считает политолог.

«Почему мы считаем себя обязанными своим соседям? Зачем это все? Данная встреча в США показывает Кремлю, что такие отношения надо пересматривать», — сказал Скурлатов.

6 ноября Трамп принял у себя лидеров Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Туркменистана и Кыргызстана в рамках форума «Центральная Азия + США» (С5+1).

В ходе мероприятия президент Соединенных Штатов заявил, что Узбекистан инвестирует в основные американские секторы около $35 млрд за три года, а в течение следующих 10 лет — более $100 млрд.

Кроме того, было заключено соглашение об инвестициях на сумму $17 млрд между Казахстаном и США.

Ранее резидент Узбекистана рассказал, кто сможет остановить конфликт на Украине.

