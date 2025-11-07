Захарова: вступление Украины в ЕС может разорвать в клочья экономику Европы

Предоставление Украине членства в Европейском союзе может разорвать в клочья экономическую ситуацию внутри Европы. Такое мнение высказала на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, экономическая ситуация внутри Евросоюза на данный момент уже является критической, а с Украиной в сообществе ситуация станет только хуже.

4 ноября глава дипломатической службы Европейского союза Кая Каллас заявила, что к 2030 году в ЕС могут вступить ряд новых стран, в том числе Албания, Молдавия, Украина и Черногория. При этом, по ее мнению, для Киева вступление в Евросоюз должно стать «важной гарантией безопасности».

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка заявил, что вступление республики в ЕС к 2030 году является реалистичным вариантом. По его словам, такого мнения придерживаются в Киеве.

Ранее Владимир Зеленский отверг идею вступления Украины в ЕС с испытательным сроком.