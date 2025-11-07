Депутат Рады оценил приглашение украинцев в Белоруссию от Лукашенко

Приглашение президента Белоруссии Александра Лукашенко к украинцам приехать в страну является «настоящим сигналом надежды». Такое мнение выразил покинувший Украину депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.

По его словам, для многих украинцев, оказавшихся сегодня в плену обстоятельств — на самой Украине или в Европе, — прибытие в Белоруссию станет стимулом и поддержкой.

Парламентарий отметил, что все больше его соотечественников приезжают в Белоруссию и Россию, поскольку считают это безопасным, а жители Донецкой народной республики забирают родственников, проживающих на подконтрольной Киеву территории, к себе.

Накануне Лукашенко заявил, что белорусы открыты к приезду украинцев в свою страну, им предоставят хорошие условия.

До этого Лукашенко заявил, что Белоруссия поддерживает скорейшее завершение конфликта на Украине. По словам белорусского лидера, республика должна существовать как суверенное независимое государство.

Ранее в Белоруссии сообщили о готовности разместить миротворцев на Украине.