Процесс выдачи кредита Украине может затянуться из-за Европарламента

Politico: ЕС опасается, что решение по активам РФ примут поздно для Украины
true
true
true
close
Virginia Mayo/AP

Европарламент может принять участие в согласовании механизма использования замороженных российских активов для кредита Украине, что может затянуть этот процесс. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на источники.

По словам двух чиновников, осведомленных о планах, как только обеспокоенность Бельгии будет удовлетворена, Еврокомиссия официально предложит законопроект о репарационном кредите.

Два других чиновника ЕС, проинформированных о планах, сообщили изданию, что парламент, вероятно, также будет участвовать в разработке законопроекта.

«Это может затянуть процесс и поставить под угрозу надежды Еврокомиссии получить 140 миллиардов евро до апреля, когда, как ожидается, у Киева закончатся средства», — говорится в сообщении.

Давление усиливается тем фактом, что дальнейшая поддержка Украины Международным валютным фондом зависит от кредита ЕС.

5 ноября премьер-министр Бельгии Берт де Вевер назвал три условия, при которых Брюссель готов поддержать план Еврокомиссии по изъятию замороженных российских активов с целью финансирования «репарационного кредита» для Киева.

Ранее Канада возобновила рассмотрение закона об изъятии активов России.

