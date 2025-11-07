Небензя сообщил, что встретился с Уолтцем

Постоянный представитель России в Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя заявил, что провел встречу с американским коллегой Майклом Уолтцем, обсуждали проект резолюции о международных силах безопасности в Газе. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Небензи, Уолтц пришел к нему с визитом вежливости. Они обсуждали сотрудничество в ООН, а также просто поговорили за жизнь.

Постпред РФ считает, что они с Уолтцем произвели друг на друга хорошее впечатление.

Небензя добавил, что обсуждал со своим коллегой американский оригинальный проект резолюции по сектору Газа, в котором есть немало вопросов.

В сентябре США снова наложили вето на проект резолюции Совета Безопасности ООН с требованиями о прекращении огня в Газе, освобождении заложников и снятии ограничений на поставки гуманитарной помощи. Против документа в ходе десятитысячного заседания Совбеза проголосовали только США, остальные 14 членов, включая постоянных (Россия, Китай, Франция и Великобритания), высказались в его поддержку.

Ранее Небензя заявил, что Россия не удивится новым санкциям со стороны США.