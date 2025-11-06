Производитель «Оземпика» опроверг сообщение об обмороке сотрудника в Белом доме

РИА: представителя Nordisk не было в Белом доме и он не падал там в обморок

Представителя компании-производителя препарата «Оземпик» Novo Nordisk Гордона Финдлея не было в Белом доме и он не падал там в обморок. Об этом пресс-служба компании сообщила РИА Новости.

«Мы можем подтвердить, что генеральный директор Майк Дустдар и вице-президент по операциям в США Дэйв Мур были единственными представителями Novo Nordisk в Овальном кабинете», — сообщили в компании.

6 ноября мероприятие в Белом доме по проблемам здравоохранения в Соединенных Штатах с участием президента Дональда Трампа прервалось после того, как один из участников упал в обморок.

Издание The New York Post писало, что пострадавший — исполнительный директор датской фармацевтической компании Novo Nordisk Гордон Финдлей.

После прихода в Белый Дом президент США назначил главой минздрава Джона Кеннеди-младшего, известного антипрививочника и ковид-диссидента.

Ранее в РАН обнаружили, что «Оземпик» может повышать риски болезни Альцгеймера.