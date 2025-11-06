На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Производитель «Оземпика» опроверг сообщение об обмороке сотрудника в Белом доме

РИА: представителя Nordisk не было в Белом доме и он не падал там в обморок
true
true
true
close
Shutterstock

Представителя компании-производителя препарата «Оземпик» Novo Nordisk Гордона Финдлея не было в Белом доме и он не падал там в обморок. Об этом пресс-служба компании сообщила РИА Новости.

«Мы можем подтвердить, что генеральный директор Майк Дустдар и вице-президент по операциям в США Дэйв Мур были единственными представителями Novo Nordisk в Овальном кабинете», — сообщили в компании.

6 ноября мероприятие в Белом доме по проблемам здравоохранения в Соединенных Штатах с участием президента Дональда Трампа прервалось после того, как один из участников упал в обморок.

Издание The New York Post писало, что пострадавший — исполнительный директор датской фармацевтической компании Novo Nordisk Гордон Финдлей.

После прихода в Белый Дом президент США назначил главой минздрава Джона Кеннеди-младшего, известного антипрививочника и ковид-диссидента.

Ранее в РАН обнаружили, что «Оземпик» может повышать риски болезни Альцгеймера.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами