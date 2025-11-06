На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Уиткофф уверен, что США урегулируют конфликт на Украине

Уиткофф считает, что США урегулируют конфликт между Россией и Украиной
true
true
true
close
LUDOVIC MARIN/Reuters

Вашингтон считает конфликт между Россией Украиной одним из важнейших для разрешения. Об этом сообщил специальный посланник президента США Стив Уиткофф на Американском бизнес-форуме в Майами, выразив уверенность, что Соединенные Штаты смогут урегулировать этот кризис, передает РИА Новости.

«Нам предстоит проделать большую работу в отношении протоколов безопасности для Украины. Технические команды должны провести множество обсуждений на низовом уровне, прежде чем к ним приступят руководители», — заявил Уиткофф.

По словам спецпосланника, президент США Дональд Трамп постоянно следит за темой урегулирования на Украине. Уиткофф подчеркнул необходимость согласования протоколов безопасности и проведения значительной технической работы до перехода к политическим решениям.

3 ноября Трамп заявил, что конфликт на Украине может быть вскоре урегулирован. Глава Белого дома также сказал, что Москва рассчитывает на развитие отношений с Вашингтоном, в частности, в области торговли.

Ранее в НАТО указали на страх Евросоюза признать победу Путина на Украине.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами