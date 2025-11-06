Уиткофф уверен, что США урегулируют конфликт на Украине

Уиткофф считает, что США урегулируют конфликт между Россией и Украиной

Вашингтон считает конфликт между Россией Украиной одним из важнейших для разрешения. Об этом сообщил специальный посланник президента США Стив Уиткофф на Американском бизнес-форуме в Майами, выразив уверенность, что Соединенные Штаты смогут урегулировать этот кризис, передает РИА Новости.

«Нам предстоит проделать большую работу в отношении протоколов безопасности для Украины. Технические команды должны провести множество обсуждений на низовом уровне, прежде чем к ним приступят руководители», — заявил Уиткофф.

По словам спецпосланника, президент США Дональд Трамп постоянно следит за темой урегулирования на Украине. Уиткофф подчеркнул необходимость согласования протоколов безопасности и проведения значительной технической работы до перехода к политическим решениям.

3 ноября Трамп заявил, что конфликт на Украине может быть вскоре урегулирован. Глава Белого дома также сказал, что Москва рассчитывает на развитие отношений с Вашингтоном, в частности, в области торговли.

Ранее в НАТО указали на страх Евросоюза признать победу Путина на Украине.