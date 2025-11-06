Защита главы Гагаузии оспорит акт о ее якобы необоснованном имуществе

Защита главы Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул оспорит в Апелляционной палате Кишинева акт национального органа республики по неподкупности о ее якобы необоснованном имуществе. Об этом в беседе с РИА Новости сообщила ее адвокат Наталья Байрам.

По словам юриста, молдавский нацорган по неподкупности начал контроль в момент, когда Гуцул была под строгим режимом заключения, и политик не имела возможности защищаться и привести доказательства, свидетельствующие о необоснованности составленного акта.

Национальный орган Молдавии по неподкупности обнародовал результаты проверки в отношении главы Гагаузии. В ведомстве заявили о якобы необоснованном имуществе политика на сумму в размере $70 тыс. и в связи с этим о возможном лишении ее должности руководителя региона.

5 августа суд Молдавии приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы по обвинению в нарушениях при финансировании партии «Шор». По версии следствия, с 2019 по 2022 год политик ввозила в Молдавию деньги из России на финансирование политического объединения и получала взносы «от организованной преступной группировки». Глава Гагаузии отвергла все доводы стороны обвинения. Она назвала дело политическим и связала его с парламентскими выборами в Молдавии.

Ранее юристы из Европы сообщили о нарушениях в деле главы Гагаузии.