На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Защита главы Гагаузии оспорит акт о ее якобы необоснованном имуществе

Защита Гуцул оспорит акт нацоргана Молдавии о ее якобы необоснованном имуществе
true
true
true
close
Алексей Никольский/РИА Новости

Защита главы Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул оспорит в Апелляционной палате Кишинева акт национального органа республики по неподкупности о ее якобы необоснованном имуществе. Об этом в беседе с РИА Новости сообщила ее адвокат Наталья Байрам.

По словам юриста, молдавский нацорган по неподкупности начал контроль в момент, когда Гуцул была под строгим режимом заключения, и политик не имела возможности защищаться и привести доказательства, свидетельствующие о необоснованности составленного акта.

Национальный орган Молдавии по неподкупности обнародовал результаты проверки в отношении главы Гагаузии. В ведомстве заявили о якобы необоснованном имуществе политика на сумму в размере $70 тыс. и в связи с этим о возможном лишении ее должности руководителя региона.

5 августа суд Молдавии приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы по обвинению в нарушениях при финансировании партии «Шор». По версии следствия, с 2019 по 2022 год политик ввозила в Молдавию деньги из России на финансирование политического объединения и получала взносы «от организованной преступной группировки». Глава Гагаузии отвергла все доводы стороны обвинения. Она назвала дело политическим и связала его с парламентскими выборами в Молдавии.

Ранее юристы из Европы сообщили о нарушениях в деле главы Гагаузии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами