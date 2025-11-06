На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ЛДПР собирается разобраться с «опьяняющими» орехами

ЛДПР обратится к правительству из-за опьяняющих орехов у школьников
true
true
true
close
Ikhwan Nasution Studio/Shutterstock/FOTODOM

ЛДПР намерена обратиться в российский кабмин из-за продажи школьникам орехов с психоактивным эффектом. Соответствующее обращение в правительство готовит лидер партии Леонид Слуцкий, заявил «Газете.Ru» его советник Дмитрий Шатунов.

«У подростков появился новый легальный способ для опьянения — бетельный орех, содержащий в себе психоактивное вещество Ареколин. Такой продукт можно беспрепятственно купить на маркетплейсах, где его рекламируют как средство «для ясности ума» и расслабления, чем активно пользуются зумеры», — отметил он.

Шатунов обратил особе внимание на то, что такое вещество несет большой риск здоровью. Ареколин, напомнил он, опасен, поскольку повышает риск возникновения рака полости рта, желудка, печени и шейки матки, что подтвердили во Всемирной организации здравоохранения.

«Мы в ЛДПР считаем важным обратиться к председателю правительства РФ М.В. Мишустину и в Роспотребнадзор в целях исследования вещества Арекалин на соответствие психотропным веществам, а также прекратить распространение подобных товаров на маркетплейсах», — заявил Шатунов.

Как отметил советник, недопустимо ставить прибыль выше здоровья молодежи.

6 ноября Telegram-канал Baza сообщил, что российские школьники начали активно закупать опасный орех, оказывающий психоактивное воздействие на организм.

Ранее стало известно, что немецким школьникам раздавали наркотики в Kinder Surprise.

