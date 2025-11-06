На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Похищенному охраннику Анджелины Джоли предложили перейти на сторону России

Рогов предложил похищенному охраннику Джоли перейти на сторону ВС России
Telegram-канал «Mash»

Украинскому охраннику актрисы Анджелины Джоли, которого похитили и пытаются мобилизовать на Украине, стоит перейти на сторону России. Об этом aif.ru заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

«Охраннику Джоли я рекомендую выбирать волну 149.200 и переходить на мирную сторону», — заявил он.

6 ноября сообщалось, что украинский охранник американской актрисы не выходит на связь после того, как его забрали сотрудники ТЦК.

Жена охранника в беседе с украинскими СМИ рассказала, что с момента приезда голливудской звезды он так и не дал о себе знать. На данный момент родным ничего не известно о судьбе мужчины.

5 ноября Telegram-канал Mash со ссылкой на украинские паблики сообщил, что охранника Анджелины Джоли забрали сотрудники ТЦК в Николаевской области Украины. Его задержали ночью на блокпосте Южноукраинска — документы военкомы не приняли, а его самого «бусифицировали» и увезли в неизвестном направлении. Поручаться за телохранителя пришлось самой звезде, только после этого представители ТЦК отпустили его.

Позже депутат Верховной рады Алексей Гончаренко подтвердил, что охранника Джоли забрали в ТЦК и хотели мобилизовать на Украине. В связи с этим парламентарий раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за то, какой стала страна.

Ранее в США обвинили Зеленского в сокрытии «бусификации» на Украине.

Новости Украины
