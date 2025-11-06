На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В ЕК заявили, что не могут ввести общий запрет на выдачу виз россиянам

Ламмерт: ЕК не может ввести общий запрет на выдачу виз гражданам России
Shutterstock/FOTODOM

Еврокомиссия (ЕК) совместно со странами Евросоюза изучает дополнительные меры по ограничению выдачи шенгенских виз россиянам, при этом орган не может вводить общий запрет. Об этом заявил представитель ЕК Маркус Ламмерт на брифинге в Брюсселе, передает ТАСС.

«Я могу подтвердить, что в целом Еврокомиссия не может ввести общий запрет на выдачу виз для граждан России в ЕС», — сказал он, пояснив, что страны-члены объединения сами принимают решения о выдаче виз.

Ламмерт добавил, что ЕК при необходимости может занять более жесткую или более благоприятную позицию по выдаче, например, многоразовых виз отдельными странами.

В настоящее время Евросоюз готовит изменения в визовой политике в отношении российских граждан – планируется сократить возможности для регулярных поездок в страны Шенгенской зоны и ужесточить контроль за перемещениями россиян внутри ЕС. Новый режим дополняет уже действующие ограничения.

Ранее в Совфеде прокомментировали планы ЕС прекратить выдачу мультивиз россиянам.

