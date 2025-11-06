На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме оценили слова Рютте в адрес Путина и ядерных испытаний

Депутат Чепа: Рютте не осознает серьезности слов Путина о ядерных испытаниях
true
true
true
close
Geert Vanden Wijngaert/AP

Язвительные слова генсека НАТО Марка Рютте о том, что он перестал реагировать на встречи, которые организует президент России Владимир Путин, говорят о его несерьезности. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Как заявил Чепа, действия и слова руководителя НАТО «уже ни на что не влияют, их не надо воспринимать как что-то серьезное». Человек даже не понимает, насколько непростой сейчас момент, указал депутат.

По оценке парламентария, высказывание Рютте – «чистый популизм».

Накануне Марк Рютте язвительно ответил на вопрос о потенциальной реакции Североатлантического альянса на возможные ядерные испытания внутри России. Во время встречи с президентом Румынии Никушором Даном Марка Рютте попросили прокомментировать прошедший Совет безопасности России, на котором обсуждалась целесообразность проведения ядерных испытаний, а также ответную реакцию НАТО.

«Я давно перестал реагировать на встречи, которые организует [президент России Владимир] Путин. Ему платят как президенту России, поэтому он их и организует», — сказал Рютте.

Ранее в Госдуме призвали ударить ядерным оружием по бутафорскому Пентагону.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами