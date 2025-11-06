В Госдуме оценили слова Рютте в адрес Путина и ядерных испытаний

Язвительные слова генсека НАТО Марка Рютте о том, что он перестал реагировать на встречи, которые организует президент России Владимир Путин, говорят о его несерьезности. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Как заявил Чепа, действия и слова руководителя НАТО «уже ни на что не влияют, их не надо воспринимать как что-то серьезное». Человек даже не понимает, насколько непростой сейчас момент, указал депутат.

По оценке парламентария, высказывание Рютте – «чистый популизм».

Накануне Марк Рютте язвительно ответил на вопрос о потенциальной реакции Североатлантического альянса на возможные ядерные испытания внутри России. Во время встречи с президентом Румынии Никушором Даном Марка Рютте попросили прокомментировать прошедший Совет безопасности России, на котором обсуждалась целесообразность проведения ядерных испытаний, а также ответную реакцию НАТО.

«Я давно перестал реагировать на встречи, которые организует [президент России Владимир] Путин. Ему платят как президенту России, поэтому он их и организует», — сказал Рютте.

