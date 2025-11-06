В Кремле предположили, что Евросоюз продолжит вводить ограничения для россиян

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предположил, что страны Евросоюза продолжат вводить ограничения на передвижения для граждан РФ. Об этом пишет РИА Новости.

«Вполне можно предположить, что какие-то дальнейшие ограничения для российских граждан европейцы будут вводить, к сожалению», — сказал он.

5 ноября газета Politico сообщила, что Евросоюз готовит очередные изменения в визовой политике в отношении российских граждан. Брюссель намерен сократить возможности для регулярных поездок в страны Шенгенской зоны и ужесточить контроль за перемещениями россиян внутри ЕС. Новый режим дополняет уже действующие ограничения, которые постепенно усиливаются с 2022 года после начала военного конфликта на Украине. Тогда отдельные страны ЕС, в частности государства Балтии, полностью запретили или существенно сократили въезд российских граждан на свою территорию. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

После первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Российская Федерация примет ответные меры, если Европейский союз (ЕС) прекратит выдачу россиянам шенгенских мультивиз. Сенатор отметил, что «сумасшествие» Евросоюза на лицо. По его мнению, пока во главе Европейской комиссии стоит Урсула фон дер Ляйен, ничего хорошего по отношению к России и ее гражданам ожидать не следует.

Ранее стало известно, через какие страны россияне чаще всего оформляют шенгенские визы.