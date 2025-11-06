В ЕК отреагировали на информацию о введении новых визовых ограничений для россиян

В ЕК не стали комментировать информацию о новых визовых ограничениях для россиян

В Еврокомиссии (ЕК) отказались комментировать появившуюся в СМИ информацию о введении новых визовых ограничений для граждан России. Об этом сообщает РИА Новости.

«На данный момент у нас нет комментариев по этому поводу», — ответили агентству в пресс-службе ЕК.

Три европейских чиновника сообщили изданию Politico, что Евросоюз готовит новое усиление визового режима для граждан России и планирует фактически прекратить выдачу им многократных шенгенских виз. Россиянам будут оформляться в основном только однократные визы, за исключением отдельных гуманитарных случаев и ситуаций, когда заявитель имеет дополнительное гражданство ЕС.

Брюссель уже усложнил выдачу виз для граждан России и повысил стоимость их оформления, приостановив действие соглашения об упрощенном визовом режиме с Москвой в конце 2022 года после начала конфликта на Украине. Отдельные страны ЕС, в частности государства Балтии, полностью запретили или существенно сократили въезд российских граждан на свою территорию. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

